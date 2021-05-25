Названы возможные темы саммита Путина и Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, какие вопросы президент США Джо Байден планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным во время предстоящей встречи.

По ее словам, будут затронуты темы Украины и Белоруссии. Она отметила, что Вашингтон ожидает, что главы государств потратят «изрядное количество времени» на осуждение вопросов стратегической стабильности.

Представитель Белого дома добавила, что встреча состоится только через три недели и за это время могут появиться новые темы для разговора.

Президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден договорились о встрече в Женеве. Они пообщаются уже 16 июня. Об этом сегодня, 25 мая, сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Байден рассчитывает встретиться с Путиным в июне. В середине апреля Байден в ходе телефонного разговора призвал Путина провести двусторонний саммит на нейтральной территории. Тогда представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что главы государств могут встретиться предстоящим летом.