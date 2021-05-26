Избивший ребенка на детской площадке житель Сиверского стал фигурантом уголовного дела

В Гатчинском районе Ленобласти задержан мужчина, избивший ребенка на детской площадке. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел во вторник, 25 мая, на детской площадке поселка Сиверский. Подошедший к 11-летнему мальчику житель несколько раз толкнул подростка, сбив его с ног, повалил на землю, а после наносил неоднократные удары рукой по голове.

Конфликт произошел из-за разбросанного мусора. После мальчику потребовалась помощь медиков.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по области, уголовное дело возбудили по факту истязания в отношении заведомо несовершеннолетнего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в поселке Сиверский женщина, гуляющая с ребенком, сделала замечание компании подростков по поводу разбросанного мусора. Это и привело к возникновению конфликтной ситуации, в которую вмешался супруг жительницы. Мужчина перешел от слов к действиям.