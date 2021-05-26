И снова избиение ребенка на детской площадке: в Ленобласти мужчина напал на 11-летнего мальчика

В последнее время агрессивные нападения на несовершеннолетних на детских площадках происходят в Петербурге и Ленобласти с пугающей частотой.

Вот и сегодня, 26 мая, стало известно об очередном жестоком случае на детской площадке поселка Сиверский в Гатчинском районе Ленобласти. По данным правоохранительных органов, компания подростков весело проводила время в игровой зоне, но окружающих не устраивало, что ребята оставляли мусор.

В какой-то момент одна из родительниц, находившаяся там вместе с ребенком, сделала школьникам замечание, на что, судя по всему, получила не устроивший её ответ. Тогда за женщину вступился супруг, который вдруг перешел к радикальным мерам: он несколько раз ударил мальчика, с которым вел диалог. После этого возмущенное семейство покинуло детскую площадку, а пострадавший ребенок отправился в травмпункт.

У мальчика диагностировали ушибы, а уже на следующий полицейские задержали подозреваемого в нанесении ребенку побоев — им оказался 41-летний местный житель. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В середине мая аналогичный скандал произошел на детской площадке на Большой Зелениной, где от удара кулаком пострадал 14-летний юноша. Мальчик повздорил с 33-летним предпринимателем — якобы он задел качелями его дочь, — и мужчина не удержался от физической расправы. В этот раз ребенку даже потребовалась госпитализация — полученные им травмы расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Виновник инцидента находится под следствием, ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Отметим, что это не единственный случай, когда взрослые, защищая своих детей, причиняют вред другим.

Вероятно, берут пример со старшего поколения и сами дети: в Ломоносове двое братьев, 13 и 10 лет, стали приставать к девятилетним мальчикам, гулявшим вместе с ними на детской площадке. Старшие ребята стали толкать и обзывать малышей, угрожая им, а одного ребенка и вовсе избили. После, когда хулиганов вычислили и вместе с родителями вызвали в участок на профилактическую беседу, школьники признались, что просто баловались. Теперь, однако, их ждут периодические встречи с инспекторами по делам несовершеннолетних, а родителей, возможно, административная ответственность.

Стоит помнить, что рукоприкладство в целом не является эффективным способом разрешения конфликта, а особенно необоснованно применять физическую силу к тому, кто заведомо слабее и беззащитнее. Последствия всегда могут оказаться гораздо трагичнее причины конфликта.