Бабушка ударила 11-летнего обидчика внука на детской площадке в Петербурге

Сотрудники петербургской полиции разбираются в обстоятельствах конфликта на детской площадке, в ходе которого женщина ударила ребенка по голове.
Об этом сообщает пресс-служба городского главка МВД. Все случилось 5 мая около полуночи на детской площадке на Окраинной улице. Там 11-летний мальчик поругался со сверстником. В конфликт между школьниками вмешалась бабушка одного из подростков.
Судя по видео полиции, женщина подошла к обидчику своего внука, когда тот сидел на скамейке. Она избила его кулаками, ударив, в том числе, по голове.
Пострадавшего осмотрели в детской больнице, после чего его отец написал заявление в полицию.
Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства конфликта.
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