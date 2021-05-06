Бабушка ударила 11-летнего обидчика внука на детской площадке в Петербурге

Женщина подошла к обидчику своего внука, когда тот сидел на скамейке. Фото: скриншот видео ГУ МВД по СПб и ЛО

Женщина подошла к обидчику своего внука, когда тот сидел на скамейке. Фото: скриншот видео ГУ МВД по СПб и ЛО

Сотрудники петербургской полиции разбираются в обстоятельствах конфликта на детской площадке, в ходе которого женщина ударила ребенка по голове.

Об этом сообщает пресс-служба городского главка МВД. Все случилось 5 мая около полуночи на детской площадке на Окраинной улице. Там 11-летний мальчик поругался со сверстником. В конфликт между школьниками вмешалась бабушка одного из подростков.

Судя по видео полиции, женщина подошла к обидчику своего внука, когда тот сидел на скамейке. Она избила его кулаками, ударив, в том числе, по голове.

Пострадавшего осмотрели в детской больнице, после чего его отец написал заявление в полицию.

Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства конфликта.

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