Двое мужчин с ножом отобрали у петербуржца наушники и попали в полицию

В Красногвардейском районе Петербурга полицейские по горячим следам раскрыли разбойное нападение на мужчину.

Преступный инцидент произошел в среду, 5 мая. В отдел полиции обратился 30-летний мужчина с заявлением о том, что на мосту Александра Невского двое неизвестных, демонстрируя нож, отобрали у него белые наушники.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, спустя всего 7 минут на указанном мосту по подозрению в совершении данного преступления «по горячим следам» задержаны безработные 24-летний житель Ярославской области и 31-летний житель Новгородской области. Похищенное изъято.

По факту разбоя возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Московском районе сын, угрожая матери ножом, украл её телефон.