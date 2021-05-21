Мужчине, ударившим подростка на детской площадке в Петербурге, предъявлено обвинение

Мужчина, находившийся за рулем БТР в момент аварии, отпущен под подписку о невыезде. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Мужчина, находившийся за рулем БТР в момент аварии, отпущен под подписку о невыезде. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

В Петербурге мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 14-летнему школьнику.

ГСУ СК РФ по Петербургу сообщает, что председатель СК России поручил органам возбудить уголовное дело в отношении 33-летнего генерального директора одной из коммерческих структур, по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

По информации следствия, обвиняемый несколько дней назад, 16 мая на детской площадке в Петроградском районе города , около дома на улице Большой Зелениной ударил кулаком 14-летнего школьника.

Известно, что между подросток и мужчиной произошла ссора, которая закончилась для мальчика причинением тяжкого вреда здоровью. Его госпитализировали в больницу, где ему была необходима медицинская помощь.

Суд избрал для мужчины меру пресечения в виде запрета на определенные действия.

Так, мужчине нельзя выходить за пределы своего жилого помещения с 23.00 до 06.00, также запрещено находиться в месте жительства потерпевшего и приближаться к нему ближе чем на 500 метров и общаться с подростком.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что в Петербурге началась проверка после того, как автоледи, выезжая со двора, сбила 16-летного парня на тротуаре.