Прокуратура просит суд заблокировать страницу ЛГБТ-сети в Facebook

Прокуратура просит суд заблокировать страницу ЛГБТ-сети в Facebook
Смольнинский районный суд рассмотрит дело. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Смольнинский районный суд поступил иск о запрете доступа к странице ЛГБТ-сети в Facebook.

В органы обратился депутат Госдумы Игорь Сапко. Согласно иску, установлено, что в одной из групп в социальной сети Facebook была размещена информация, причиняющая вред здоровью и развитию несовершеннолетних.

Как сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга, по версии обвинителя, данный интернет-ресурс создает «привлекательный образ гомосексуализма» и таким образом вовлекает подростков «в деструктивный образ жизни» и «прививая ЛГБТ-ценности».

По решению суда, доступ к этой странице могут заблокировать, но только она территории РФ. Рассмотрение дела назначено на 29 июня 2021 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минкультуры опровергли информацию о поддержке ЛГБТ-фестиваля в Петербурге.

facebook лгбт прокуратура


 

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Прокуратура просит суд заблокировать страницу ЛГБТ-сети в Facebook
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