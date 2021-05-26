Прокуратура просит суд заблокировать страницу ЛГБТ-сети в Facebook

В Смольнинский районный суд поступил иск о запрете доступа к странице ЛГБТ-сети в Facebook.

В органы обратился депутат Госдумы Игорь Сапко. Согласно иску, установлено, что в одной из групп в социальной сети Facebook была размещена информация, причиняющая вред здоровью и развитию несовершеннолетних.

Как сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга, по версии обвинителя, данный интернет-ресурс создает «привлекательный образ гомосексуализма» и таким образом вовлекает подростков «в деструктивный образ жизни» и «прививая ЛГБТ-ценности».

По решению суда, доступ к этой странице могут заблокировать, но только она территории РФ. Рассмотрение дела назначено на 29 июня 2021 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минкультуры опровергли информацию о поддержке ЛГБТ-фестиваля в Петербурге.