Эпидемиолог заявил, что вакцинация от коронавируса может стать сезонной

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что проходить вакцинацию от коронавируса, возможно, придется ежегодно.

Он отметил, что полный объем сведений об эффективности существующих вакцин против новых штаммов коронавируса будет получен к осени 2021 года, сообщает РИА «Новости».

По словам специалиста, причин избегать вакцинации от ковида при отсутствии медицинских противопоказаний нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 839 заболевших. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 416 человек.