Беглов и Матвиенко возложили цветы к памятнику Петру I в День города

Беглов и Матвиенко возложили цветы к памятнику Петру I в День города
Цветы возложили к памятнику Петра I в День города. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В День города в состоялась церемония возложения цветов к памятнику Петру Первому на Сенатской площади. Сегодня Петербург отмечает 318-летие.

В четверг, 27 мая, участие в церемонии приняли глава города Александр Беглов, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, полномочный представитель президента в Северо-западном Федеральном округе Александр Гуцан и члены правительства города.

Как сообщили в администрации города, церемония завершилась торжественным прохождением роты Почетного караула Западного военного округа.

Напомним, программа празднования Дня города в этом году включает более сотни мероприятий, большинство из которых проведут в онлайне из-за ограничений по коронавирусу. Вирус также помешал проведению праздничного салюта. Председатель петербургского комитета по культуре Константин Сухенко объявил это тем, что проведение салюта не вписывается в рамки ограничительных мер.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня в Северной столице пройдут дожди и грозы. В дневное время потеплеет до +16…+18 градусов.

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