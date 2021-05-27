Новая велодорожка на Большевиков появится к ноябрю. Где уже можно прокатиться в Петербурге

Новая велодорожка на Большевиков появится к ноябрю. Где уже можно прокатиться в Петербурге
На проспекте Большевиков появится новая дорожка. Фото: pixabay

В четверг, 27 мая, стало известно о том, что сеть велодорожек в Петербурге расширят за счет нового маршрута, который проложат на проспекте Большевиков. Новая дорожка появится только в ноябре. Gazeta.SPb рассказывает, где можно прокатиться, не мешая ни пешеходам, ни водителям, уже сейчас.

Как сообщили в комитете по транспорту, новая велодорожка соединит станции метро «Проспект Большевиков» и «Улица Дыбенко». Предполагается, что так жители Кудрово и Невского района смогут добираться до метро на велосипедах.

Общая протяженность веломаршрутов составит 5,2 км. Работы оценили в 50 млн рублей. Уже известно, что займется ими ООО «СервисДорСтрой». Дорожка на проспекте может появиться в ноябре 2021-го года.

Сейчас в Петербурге существуют 35 веломаршрутов в Василеостровском, Петроградском, Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Колпинском, Курортном, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском, Центральном, Адмиралтейском, Петродворцовом и Московском районах.

Самая длинная дорожка, на 17 км, тянется по Калининскому и Выборгскому районам от Гражданского проспекте до Гренадерского моста. Самая короткая находится в Приморском по Яхтенной улице от Савушкина до Приморского проспекта. Она занимает всего 500 метров.

Напомним, что велодорожка на набережной Фонтанки стала причиной войны между велосипедистами и автомобилистами. Водители указывали на низкую популярность маршрута и требовали заменить ее на парковку.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что велодорожками и платными парковками вместо КРТИ теперь занимается комитет по транспорту.

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