Авария двух иномарок заняла две полосы движения на узкой улице Петербурга

В Петербурге в Центральной районе города на узкой улочке произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».
В Центральной районе Северной столицы на Литейном проспекте, не доезжая до Литейного моста, случилась авария.
Так, в ДТП столкнулись две иномарки — каршеринговый «Ниссан Кашкай» и «Фольксваген».
Очевидец происходящего, который опубликовал результат столкновения, сообщил, что все участники аварии живы.
Однако автомобиль каршеринга пострадал довольно сильно. Весь его «нос» смяло.
В момент, когда было сделано фото ДТП на месте происшествия не замечено сотрудников Госавтоинспекции.
Пользователи Сети отмечают, что авария собрала большую пробку.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на Московском шоссе дорожно-транспортное происшествие развернуло»Киа» на 90 градусов.