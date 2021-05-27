Авария двух иномарок заняла две полосы движения на узкой улице Петербурга

Авария на Литейном собрала пробку. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Авария на Литейном собрала пробку. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Центральной районе города на узкой улочке произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Центральной районе Северной столицы на Литейном проспекте, не доезжая до Литейного моста, случилась авария.

Так, в ДТП столкнулись две иномарки — каршеринговый «Ниссан Кашкай» и «Фольксваген».

Очевидец происходящего, который опубликовал результат столкновения, сообщил, что все участники аварии живы.

Однако автомобиль каршеринга пострадал довольно сильно. Весь его «нос» смяло.

В момент, когда было сделано фото ДТП на месте происшествия не замечено сотрудников Госавтоинспекции.

Пользователи Сети отмечают, что авария собрала большую пробку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на Московском шоссе дорожно-транспортное происшествие развернуло»Киа» на 90 градусов.