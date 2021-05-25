На Московском шоссе авария развернула «Киа» на 90 градусов

На Московском шоссе авария развернула &#171;Киа&#187; на 90 градусов
Авария на Московском шоссе Петербурга. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге на Московском шоссе случилось дорожно-транспортное происшествие, которое мешает движению транспортных средств. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

На Московском шоссе по направлению из Северной столицы столкнулись две иномарки — «Киа К5» и «Мазда СХ-5».

В результате аварии «Киа» развернуло на 90 градусов. Машина ушла в отбойник и встала перпендикулярно автомобильной дороге .

Таким образом, сразу после заезда на КАД в сторону Мурманского занятыми оказалось две полосы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Обводном канале из-за дорожно-транспортного происшествия у иномарки вздыбился капот.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в ДТП на Туристской Volkswagen Polo уложил Hyundai Creta на лопатки.

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