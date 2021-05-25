На Московском шоссе авария развернула «Киа» на 90 градусов

В Петербурге на Московском шоссе случилось дорожно-транспортное происшествие, которое мешает движению транспортных средств. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».
На Московском шоссе по направлению из Северной столицы столкнулись две иномарки — «Киа К5» и «Мазда СХ-5».
В результате аварии «Киа» развернуло на 90 градусов. Машина ушла в отбойник и встала перпендикулярно автомобильной дороге .
Таким образом, сразу после заезда на КАД в сторону Мурманского занятыми оказалось две полосы.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Обводном канале из-за дорожно-транспортного происшествия у иномарки вздыбился капот.
Также Gazeta.SPb.ru писала, что в ДТП на Туристской Volkswagen Polo уложил Hyundai Creta на лопатки.