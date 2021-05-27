Бесплатные билеты на «Классику на дворцов» продают за 1500 рублей на Avito

Бесплатные билеты на &#171;Классику на дворцов&#187; продают за 1500 рублей на Avito
На "Классика на Дворцовой" продают бесплатные билеты. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге на Дворцовой площади состоится бесплатный концерт «Классика на Дворцовой», однако некоторые умудрились открыть продажу и без того безвозмездных билетов.

Для того, чтобы попасть на шоу мирового оперного искусства на Avito хотят 1500 рублей.

Напомни, что сервис «Билетовед» открыл продажу бесплатных билетов на концерт «Классика на Дворцовой», который состоится в Северной столице 28 мая в 21:30.

Один билет на концерт классической музыки ушлые продавцы оценили в 1500 рублей. Это при том, что горожане могут получить билеты абсолютно бесплатно на сайте Комитета по культуре Петербурга. Для этого требуется только электронная регистрация.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что туристы потратили в Северной столице на майских праздниках примерно 1 млрд рублей.

авито классика на дворцовой новости СПб продажа билетов


 

Новости партнеров
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Финны не смогут приехать на
Финны не смогут приехать на "Аллегро" в Петербург болеть за своих на Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бесплатные билеты на «Классику на дворцов» продают за 1500 рублей ...
Вечер четверга обещает быть томным: петербуржцы встали в 8-балльные пробки
Авария двух иномарок заняла две полосы движения на узкой улице Петербурга
В Лавриках мужчина облил своего знакомого спецжидкостью и поджег
Водитель успешно прошел медосмотр и отдыхал два дня перед ДТП: последние ...
Специалист указал на безопасность перевозчика, автобус которого наехал на ...
В лагерях Петербурга коронавирус запретил родительские дни
По факту смертельного ДТП на трассе «Кола» проводится проверка