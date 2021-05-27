Бесплатные билеты на «Классику на дворцов» продают за 1500 рублей на Avito

В Петербурге на Дворцовой площади состоится бесплатный концерт «Классика на Дворцовой», однако некоторые умудрились открыть продажу и без того безвозмездных билетов.

Для того, чтобы попасть на шоу мирового оперного искусства на Avito хотят 1500 рублей.

Напомни, что сервис «Билетовед» открыл продажу бесплатных билетов на концерт «Классика на Дворцовой», который состоится в Северной столице 28 мая в 21:30.

Один билет на концерт классической музыки ушлые продавцы оценили в 1500 рублей. Это при том, что горожане могут получить билеты абсолютно бесплатно на сайте Комитета по культуре Петербурга. Для этого требуется только электронная регистрация.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что туристы потратили в Северной столице на майских праздниках примерно 1 млрд рублей.