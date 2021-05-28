На sup-доске по центру города и День Тома Сойера: чем заняться в Петербурге в выходные

Петербуржцев на выходных ждет не лучшая погода, сделать их ярче горожанам предлагают организаторы фестивалей, концертов и мастер-классов.

На sup-доске по рекам

Жителей Петербурга и гостей города зовут на экскурсию на sup-досках. Участники проплывут мимо Спаса на Крови, Чижика-Пыжика, Петропавловской крепости, Михайловского замка и других достопримечательностей.

Книги на Дворцовой

На Дворцовой площади продолжается Международный книжный салон. Любителей чтения ждут на презентации книг Евгения Водолазкина «Оправдание Острова», Рината Валиуллина «Не складывается — вычитай», «Не дура», «Не хочу», Любови Казарновской «Страсти по опере».

В этот день гости также смогут услышать блогера и публициста Дмитрия Goblin Пучкова, прозаика и критика Романа Сенчин, писательницу Татьяну Устинову и других.

День фестивалей

Тем временем в молодежном центре «Палата ремесел» пройдет фестиваль «День славянской письменности».

В 13:00 там запланирован мастер-классы по тайнописи и гравюре. Затем гостей обещают научить читать книги пальцами шрифтом Брайля и азам кириллической каллиграфии с помощью специалистов центра искусства каллиграфии «От Аза до Ижицы» в Смотровых палатах.

Участникам также дадут мастер-класс по глаголице, представят выставку каллиграфии «Притяжение кириллицы». Там же состоится концерт педагога и музыкального мастера Бориса Серафимовича Ефремова.

К слову, еще один концерт 29 мая дадут в библиотеке им. Б. Лавренова. Ансамбль артистов симфонического оркестра филармонии Ростилава Яковлева, Ивана Мясникова, Артема Рычагова, Владимира Шубина исполнит на контрабасах произведения русских и зарубежных композиторов.

Горожан также ждет первый фестиваль водно-моторной техники. Он развернутся в акватории Ладоги у Осиновецкого маяка. Участникам обещают выставку лодок и катеров, а также мастер-классы по вождению и управлению морским судном. В рамках фестиваля проведут тест-драйвы катеров.

В полдень Любашинском саду развернется фестиваль «Кубок Александра Невского». В этом году он будет приурочен как к 800-летию великого князя Александра Невского, так и ко Дню города.

Морской базар и открытый форт

Все выходные в «Севкабель Порту» будет проходить морской базар. На площадке соберутся около 20 петербургских брендов, которые представят одежду, аксессуары, товары для дома, красоты и здоровья и другие.

В честь открытия музея истории форта «Константин» вход на выставку будет открыт. Отметим, что многие экспонаты музея были найдены на территории самого форта или подняты со дна Финского залива.

Завершить субботу горожанам предлагают музыкальным вечером «Пою о городе моем», который проведет Санкт-Петербургский музыкальный театр «SoТворение чуда». Он пройдет в арт-кофейне «Музыка кофе».

Воскресенье с песней и кисточкой в руках

В воскресенье горожан также ждет насыщенная программа. Бесплатный спектакль «Джек Фальстаф» покажет в национальной библиотеке «Театральная лаборатория Вадима Максимова». Режиссер хотел, чтобы зрители увидели шекспировского героя Джека Фальстафа в новом свете.

В последнее воскресенье мая в парке имени Бабушкина пройдет музыкальный праздник «Поет Петербург». Для детей обещают устроить квесты и конкурсы с призами, а также концерт, на котором выступят артисты музыкальных театров и эстрады.

Выходные завершатся городским фестивалем «День Тома Сойера». При мысли о книге Марка Твена «Приключения Тома Сойера», пожалуй, каждый вспоминает о том, как Тома заставили красить забор, а тот хитростью привлек к работе знакомых мальчишек. Родителям предлагают соблазнить детей идеей помахать кисточками. Организаторы акции рассчитывают привести в порядок верблюдов на Полюстровском проспекте, 53, зверинец на Ординарной улице, 3, дракона на 8-й линии, 23 и репку на улице Кораблестроителей.