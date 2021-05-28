Россия примет рейс Austrian Airlines из Вены в обход Белоруссии

Россия примет рейс Austrian Airlines из Вены в обход Белоруссии
Австрийский перевозчик может выполнить запланированный рейс. Фото: pixabay

Россия дала разрешение компании Austrian Airlines совершить полет из Вены в Москву в обход Белоруссии. Об этом сообщил представитель авиакомпании из Австрии.

Об этом стало известно в пятницу, 28 мая. Речь идет о рейсе OS 601/602. Власти РФ разрешили самолетам Austrian Airlines следовать по альтернативному маршруту, минуя белорусское воздушное пространство.

Напомним, накануне рейс авиакомпании в обход Белоруссии был отменен.

Перевозчиков призвали отказаться от полетов над Белоруссией до тех пор, пока не будет завершено международное расследование инцидента с приземлением самолета Ryanair.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Air France отменила рейс в Москву из-за трудностей с облетом Белоруссии.

авиасообщение белоруссия Россия


 

Новости партнеров
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Финны не смогут приехать на
Финны не смогут приехать на "Аллегро" в Петербург болеть за своих на Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Песков объяснил перебои с перелетами европейских компаний в РФ
Новая развязка ЗСД появится на намывных территориях Васильевского острова
Двоих пострадавших в ДТП с автобусом на Ленинском переводят из реанимации
В Минприроды сообщили о возможном исчезновении 13 видов животных в России
По маршруту Санкт-Петербург — Анапа 30 мая отправят первый двухэтажный поезд
Школьник сломал позвоночник в петербургском парке аттракционов
Комбайн потерял крышу под мостом на КАД
В Польше «Северный поток-2» назвали газовой бомбой