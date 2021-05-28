Россия примет рейс Austrian Airlines из Вены в обход Белоруссии

Россия дала разрешение компании Austrian Airlines совершить полет из Вены в Москву в обход Белоруссии. Об этом сообщил представитель авиакомпании из Австрии.

Об этом стало известно в пятницу, 28 мая. Речь идет о рейсе OS 601/602. Власти РФ разрешили самолетам Austrian Airlines следовать по альтернативному маршруту, минуя белорусское воздушное пространство.

Напомним, накануне рейс авиакомпании в обход Белоруссии был отменен.

Перевозчиков призвали отказаться от полетов над Белоруссией до тех пор, пока не будет завершено международное расследование инцидента с приземлением самолета Ryanair.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Air France отменила рейс в Москву из-за трудностей с облетом Белоруссии.