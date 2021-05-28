Спасенных в Ленинградской области тюленей выпустили в Финский залив

К моменту выпускания в естественную среду обитания они весили по 45 килограммов. Фото: Водоканал

К моменту выпускания в естественную среду обитания они весили по 45 килограммов. Фото: Водоканал

Сотрудники Центра изучения и сохранения морских млекопитающих выпустили в свободное плавание трёх спасенных тюленей. Это — Лебяжка и Крикуша. Они вернулись в Финский залив.

Крикуша первый попал в центра в этом сезоне, Лебяжка присоединились к нему позже, сообщает Водоканал. Оба животных были тощими, им нужна была помощь. В Центре изучения и сохранения морских млекопитающих они быстро восстановились и набрали вес. К моменту выпускания в естественную среду обитания они весили по 45 килограммов.

На берег Финского залива зверей привезли на спецмашине. Крикуша быстро сориентировался и направился к воде. Лебяжква привыкала дольше.

Основатель Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев уверен, что тюлени смогут быстро адаптироваться к самостоятельной жизни в Финском заливе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на берегу Финского залива найдено тело мертвого тюленя.