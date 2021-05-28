В Курортном районе «Мицубиси» сел в лужу

В Курортном районе &#171;Мицубиси&#187; сел в лужу
Авария на дороге в Сертолово. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Курортном районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль улетел в кювет. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Курортном районе в поселке Песочный на Песочной улице иномарка оказалась кювете.

Так, по дороге из Песочного в Сертолово автомобиль «Мицубиси» «сел в лужу».

Иномарка буквально легла на левый бок. Некоторая часть автомобиля оказалась в воде, которая скопилась в углублении кювета.

В данный момент неизвестно, в каком состоянии находится водитель машины. В момент, когда очевидец происходящего сделал фотографию с места происшествия, то на кадрах не заметны автомобили сотрудников Госавтоинспекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после дорожно-транспортного происшествия на Обводном канале был госпитализирован грудничок.

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