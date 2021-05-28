На трассе «Скандинавия» произошла странная авария

На трассе &#171;Скандинавия&#187; произошла странная авария
Авария на трассе "Скандинавия. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге на Федеральной автомобильной дороге А-181 «Скандинавия» произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого куски от транспортных средств разбросаны по разным сторонам обочины. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Авария на трассе «Скандинавия. Грузят оторванные куски в газель. Фото: «ДТП и ЧП Петербурга»

На трассе «Скандинавия», приблизительно на 70-ом километре произошла авария, в которой очевидцы происходящего так и не смогли разобраться.

Так, справа на обочине, которая по направлению в Выборг лежит кусок кузова и разбросаны вещи из салона. На левой обочине стоит «Тонар», у него разорвана кабина.

Известно, что обломки кузова грузят на Газель.

Пользователь Сети, который опубликовал фотографии с места аварии заявил, что сотрудники Госавтоинспекции уже прибыли на место.

Однако о втором участнике аварии ничего не известно, его не видно на месте ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авария двух иномарок заняла две полосы движения на узкой улице Петербурга.

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