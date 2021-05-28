Лидер Rammstein опубликовал тизер снятого в России клипа

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал тизер нового клипа, снятого в России.

Видео появилось в Instagram артиста. В тизере Линдеманн одет в шапку-ушанку и курит на Красной площади. В видео есть бюст Ленина, из глаз которого течет кровь, а также актер Александр Ревва в форме милиционера.

Дата выхода самого клипа не сообщается.

Видео в Instagram собрало почти 340 тысяч просмотров. Интересно, что под тизером много русскоязычных комментариев. Кто-то удивлён появлению Реввы в тизере, кто-то спрашивает Линдеманна, когда он получит российское гражданство.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тилль Линдеманн выпустил снятый в Эрмитаже клип на песню «Любимый Город» Певец Тилль Линдеманн выпустил клип на оркестровую версию песни «Любимый город». Он записал его в Эрмитаже. По сюжету певец поет песню под сркипки в залах Эрмитажа.