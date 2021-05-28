В Петербурге женщину за незаконное увеличение пенсионных выплат отправили под стражу

В Петербурге женщину обвиняют в мошенничестве. Фото: pixabay

В Петербурге женщину обвиняют в мошенничестве. Фото: pixabay

Смольнинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения Ануш Ластович в виде заключения под стражу до 24 июля этого года за совершение преступления по статье «Мошенничество». Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Ануш Ластович подозревают в мошенничестве в особо крупном размере при заключении договоров об оказании юридических услуг по увеличению пенсионных выплат, получению иных социальных гарантий и льгот.

Так, женщина работала в офисе на переулке Перекупной, дома 9 и вводила горожан в заблуждение.

Из материалов следует, что, на текущий момент, ущерб составляет 646 700 рублей.

Известно, что несколько дней назад, 25 мая Ластович было предъявлено обвинение. Вину она признавать не стала, но просила запрет определенных действий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что чиновница получила домашний арест за взятку на 8 млн рублей.