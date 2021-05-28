Петербургский ВУЗ отправился на дистанционку, а студентов попросили выехать из общежития

Петербургский ВУЗ отправился на дистанционку, а студентов попросили выехать из общежития
Петербургский ВУЗ ушел на дистанционное обучение в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Фото: Baltphоto / Дарья Иванова

Администрация Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина приняла решение о переводе своих студентов, учащихся в главном корпусе в городе Пушкине, с 27 мая отправить на онлайн обучение.

Как сообщает 78.ru, ссылаясь на слова проректора по учебно-методической работе Сергея Большакова, данное распоряжение связано с рисками распространения коронавирусной инфекции.

Также Большаков объяснил, что к офлайн обучению студенты вернуться с 1 сентября, если, конечно, позволит эпидемиологическая обстановка.

В данный момент учащиеся первых и последних курсов будут сдавать сессию в очном режиме. Однако остальные — уже в дистанционном формате.

Сообщается, что Государственная итоговая аттестация состоится в очном формате.

Помимо прочего, порядка 200 студентам 2-3 курсов очной формы советуют по возможности выехать из общежития.

Напомним, что в мае министр науки и высшего образования Валерий Фальков допустил переход ВУЗов на дистанционный формат обучения, если этого потребует ситуация.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ночью 12 мая спасатели тушили общежитие в Купчино.

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