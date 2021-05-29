В Красногвардейском районе продавщица вступила в рукопашную с грабителем

В Красногвардейском районе мужчина совершил налет на магазин, но встретил отпор продавщицы.

Инцидент произошел вечером 28 мая. Злоумышленник в маске вошел в магазин, разбил витрину и забрал несколько смартфонов. Это вызвало возмущение у продавщицы, девушка не побоялась и бросилась закрывать двери магазина, чтобы задержать грабителя.

Завязалась потасовка в дверях, грабителю все-таки удалось сбежать. Происходящее зафиксировали камеры наблюдения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красногвардейском районе Петербурга задержали подозреваемого в разбойном нападении на мужчину. Преступный инцидент произошел 23 января в помещении алкомаркета по проспекту Энергетиков.