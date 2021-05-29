В Ленобласти еще 90 человек заразились коронавирусом

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

В Ленинградской области зафиксировано еще 90 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в субботу, 29 мая.

С начала пандемии в регионе выявлено 45 059 случаев заболевания. При этом выздоровели 42 218 пациентов.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 846 заболевших. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3241 человек. Третье место у Подмосковья — 750 новых ковид-пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Комздрав опроверг информацию, что в Ленэкспо закончились койки для коронавирусных больных.

Также gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге уже месяц идёт диспансеризация.