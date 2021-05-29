Уровень преступности в Петербурге вырос почти на 40 % с начала года

Уровень преступности в Петербурге вырос почти на 40 % с начала года
В Петербурге вырос уровень преступности. Фото: pixabay

В Северной столице выросло число преступлений с января по апрель текущего года по сравнению с аналогичным периодом в прошлого года. Такие данные приводит пресс-служба Петростата.

За четыре месяца в городе зафиксировано 20,8 тыс. преступлений, что на 37,3 % больше, чем в прошлом году. В Ленинградской области — 8,8 тыс., что на 10,7 % больше, что в 2020 году.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений в городе и регионе выросло в 1,5 раза и на 18,2 %.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что несмотря на то, что город на Неве с начала года стал на 40% более опасным, в России в общем этот показатель значительно понизился. Об этом стало известно, исходя из данных Генеральной прокуратуры.

петростат преступность статистика


 

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