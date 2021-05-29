Профессор Академии художеств отдал банковским мошенникам 2,5 млн рублей

Профессор Академии художеств отдал банковским мошенникам 2,5 млн рублей
В День города пенсионеру позвонили «банковские работники» и стали запугивать информацией о якобы подозрительных операциях. Фото: https://pixabay.com

«Банковские» мошенники продолжают названивать пожилым жителям Петербурга. В этот раз злоумышленникам поверил художник, приложивший руку к созданию мозаик в метро города на Неве.

В полицию Северной столицы обратился 72-летний профессор Академии художеств имени Репина, сообщает «Фонтанка». В День города ему позвонили «банковские работники» и стали запугивать информацией о якобы подозрительных операциях. Для безопасности его просили перевести деньги на другие счета. Пенсионер так и сделал, так он отдал злоумышленникам 2,5 млн рублей. Возбудили уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что директор спортивного клуба задержан после возгорания магазина в Петербурге. Полиция Санкт-Петербурга задержала троих мужчин. Ранее в одном мебельном магазине произошел пожар. Возбудили уголовное дело.

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