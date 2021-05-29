Директор спортивного клуба задержан после возгорания магазина в Петербурге

Директор спортивного клуба задержан после возгорания магазина в Петербурге
Одному из подозреваемых в пожоге 31 год. Фото: pixabay

Полиция Санкт-Петербурга задержала троих мужчин. Ранее в одном мебельном магазине произошел пожар. Возбудили уголовное дело.

Одному из подозреваемых в пожоге 31 год. Дома у него нашли пять самодельных предметов с проводами. Они могут быть взрывоопасными, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В области задержали 45-летнего руководителя спортивного клуба. У него полиция нашла пистолеты и патроны. Во Всеволожском районе задержали и третьего подозреваемого.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пара упала с балкона. Сегодня в Петербурге подвыпившая пара упала с балкона третьего этажа. Видео происшествия записали простые прохожие. В какой-то момент перила не выдержала натиска. Мужчина и женщина упали на асфальт. Следом за ними полетел стул. Мужчина при падении ударил машину, от чего зазвучала сигнализация.

поджог подозреваемые пожар полиция следствие


 

Новости партнеров
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Умерла бывшая жена Леонида Филатова актриса Нина Шацкая
Умерла бывшая жена Леонида Филатова актриса Нина Шацкая
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Уровень преступности в Петербурге вырос почти на 40 % с начала года
«Миннесота» вылетела из Кубка Стэнли
За сутки коронавирус унес жизни 41 петербуржца
В России вступают в силу обновленные правила выдачи загранпаспортов
Директор спортивного клуба задержан после возгорания магазина в Петербурге
В Петербурге пара упала с балкона
В Смольном подсчитали, сколько заявлений подали в первые классы школ Петербурга
В Петербурге пройдет первый фестиваль варгана