Роскомнадзор предупредил Disney из-за мультфильма с главным героем — геем

Роскомнадзор попросил Disney соблюдать законы России и не допускать распространения информации, которая может причинить вред детям. Фото: Кадр из мультфильма Out.

Роскомнадзор попросил Disney соблюдать законы России и не допускать распространения информации, которая может причинить вред детям. Фото: Кадр из мультфильма Out.

Роскомнадзор направил письмо Disney с разъяснением норм российского законодательства. Поводом стал выпуск мультика Out («Выход»), где главный герой — гей.

В Роскомнадзоре письмо считают «профилактическим», сообщает РБК. Там сказали, что информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, запрещена.

Роскомнадзор попросил Disney соблюдать законы России и не допускать распространения информации, которая может причинить вред детям.

В пресс-службе Disney сообщили, что мультфильм Out вообще не планировался к показу в России. Этого контента нет в программе канала Disney.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Netflix купила права на фильмы «Брат» и «Брат 2». Netflix выкупил у «СТВ» права на фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». На сайте сервиса уже появилось превью фильмов, они будут доступны для просмотра с 1 июня.