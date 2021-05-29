Netflix купила права на фильмы «Брат» и «Брат 2»

Netflix купила права на фильмы «Брат» и «Брат 2»
Стоимость сделки не разглашается. Фото: кадр из фильма "Брат" (1997)

Netflix выкупил у «СТВ» права на фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2».

На сайте сервиса уже появилось превью фильмов, они будут доступны для просмотра с 1 июня. Фильмы стали самыми старыми российскими кино, купленными Netflix, сообщает «Кинопоиск».

Стоимость сделки не разглашается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вторая часть триллера «Тихое место» стартовала в прокате лучше первого фильма. Вторая часть фильма «Тихое место» от Джона Красински буквально возглавила американский прокат. В российский прокат ужастик выйдет только в июне, а в США уже идёт. За первые стуки проката он заработал 4,8 миллиона долларов. Это отличный результат. Старт второй части стал даже лучше, чем первой.

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