Вторая часть триллера «Тихое место» стартовала в прокате лучше первого фильма

Вторая часть триллера «Тихое место» стартовала в прокате лучше первого фильма
Фото: скрин трейлера "Тихое место 2"

Вторая часть фильма «Тихое место» от Джона Красински буквально возглавила американский прокат.

В российский прокат ужастик выйдет только в июне, а в США уже идёт. За первые стуки проката он заработал 4,8 миллиона долларов. Это отличный результат. Старт второй части стал даже лучше, чем первой.

Хоррор был в числе самых ожидаемых летних премьер 2021 года. Фильм даже может заработать за первые выходные 30 миллионов долларов.

Многим зрителям понравилась первая часть «Тихого места» из-за абсолютной тишины. По фильму монстры реагировали на любой звук, так чтобы выжить, люди научились жить совсем бесшумно. Сюжет развернется вокруг подросшей дочери главной героини и нового персонажа Эммета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России вышел новый фильм с Анджелиной Джоли. В российских кинотеатрах вышел фильм «Те, кто желает мне смерти». Несравненная Анджелина Джоли выступила в главной роли.

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