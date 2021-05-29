Обвиняемого в поджоге мебельного магазина на Кадетской линии отправили под домашний арест

Мужчине, обвиняемого в поджоге мебельного магазина, назначили под домашний арест. Такое решение сегодня принял суд Северной столицы.

Николай Горнак отрицал вину, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Также он просил залог в 2 миллиона рублей, однако эту просьбу отклонили. Под домашним арестом мужчина пробудет до 28 июня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что директор спортивного клуба задержан после возгорания магазина в Петербурге. Полиция Санкт-Петербурга задержала троих мужчин. Ранее в одном мебельном магазине произошел пожар. Возбудили уголовное дело. Одному из подозреваемых в пожоге 31 год. Дома у него нашли пять самодельных предметов с проводами.