Обвиняемого в поджоге мебельного магазина на Кадетской линии отправили под домашний арест

Обвиняемого в поджоге мебельного магазина на Кадетской линии отправили под домашний арест
Под домашним арестом мужчина пробудет до 28 июня. Фото: pixabay

Мужчине, обвиняемого в поджоге мебельного магазина, назначили под домашний арест. Такое решение сегодня принял суд Северной столицы.

Николай Горнак отрицал вину, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Также он просил залог в 2 миллиона рублей, однако эту просьбу отклонили. Под домашним арестом мужчина пробудет до 28 июня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что директор спортивного клуба задержан после возгорания магазина в Петербурге. Полиция Санкт-Петербурга задержала троих мужчин. Ранее в одном мебельном магазине произошел пожар. Возбудили уголовное дело. Одному из подозреваемых в пожоге 31 год. Дома у него нашли пять самодельных предметов с проводами.

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