Дзюба рассказал, кто выиграет Лигу Чемпионов

При этом футболист подчеркнул, что не болеет ни за одну команду.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, кто, по его мнению, должен выиграть Лигу Чемпионов. Он считает, что если выбирать между «Манчестер Сити» и «Челси», то победителем должна стать первая команда. При этом Дзюба подчеркнул, что ни за кого не болеет.

«Я ни за кого не болею, но «Манчестер Сити» выиграет»,

— сказал Дзюба.

Напоминаем, что матч между клубами состоится сегодня, 29 мая. Он начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что гигантский флаг ЕВРО-2020 подняли в Санкт-Петербурге у стадиона «Зенита».