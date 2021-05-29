Стало известно, когда возобновится транспортной сообщение между Россией и Белоруссией

Проблему планируют решить в ближайшие месяц-два.

Первый заместитель премьер-министра республики Николай Снопков рассказал, когда возобновится транспортное сообщение между Россией и Белоруссией. Об этом он заявил в эфире телеканал «Беларусь 1».

Он отметил, что проблему, скорее всего, удастся решить в ближайшие месяц-два. Снопков объяснил, что границы были закрыты из-за пандемии коронавируса. Сейчас ситуация постепенно налаживается, но все равно не радует. Так, количество полетов между странами уменьшилось почти в десять раз. Поезда также ходят довольно редко.

Он добавил, что в ближайшее время авиакомпания «Белавиа» откроет больше рейсов в страны СНГ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самолеты российских авиакомпаний начали облетать Белоруссию. Авиакомпании заранее попросили разрешение властей на облет соседней страны.