Самолеты российских авиакомпаний начали облетать Белоруссию

вязано ли это с политикой, неизвестно. Это могут быть и технические причины. Фото: Пресс-служба аэропорта

вязано ли это с политикой, неизвестно. Это могут быть и технические причины. Фото: Пресс-служба аэропорта

Российские самолёты начали летать в Европу, в обход в Белоруссии.

Об этом сообщает Forbes. Только в четверг так поступили около десяти самолётов. Авиакомпании заранее попросили разрешение властей на облет соседней страны. Связано ли это с политикой, неизвестно. Это могут быть и технические причины.

Ранее власти сразу нескольких европейских стран запретили своим авиалиниям летать через воздушное пространство Белоруссии из-за инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России вступают в силу обновленные правила выдачи загранпаспортов. Получить заграничный паспорт смогут граждане, проживающие в России и за её пределами, но во втором случае надо приехать в страну, сообщает «Коммерсант». Изменились правила выплаты госпошлины в случае замены утраченного загранпаспорта.