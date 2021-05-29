Во Всеволожске из болота спасли кота

Неравнодушные местные жители помогли животному, а также смогли отыскать хозяина.

Во Всеволожске 29 мая из болота спасли домашнего кота. Об этом рассказал участник событий в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Кота нашли недалеко от деревни Красная горка. Автомобилист, проезжающий мимо болот, заметил там кота. Он застрял и вряд ли выбрался бы, но люди помогли ему. Здоровый и упитанный кот был в ошейники, но на нем отсутствовали какие-либо данные о владельце. Животное отогрели и просушили, а сейчас, кажется, нашелся хозяин беглеца – он откликнулся на пост в социальных сетях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге подвели итоги международного творческого конкурса в День эрмитажного кота.