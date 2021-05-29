Дзюба ошибся: «Челси» второй раз выиграл Лигу чемпионов

Дзюба ошибся: «Челси» второй раз выиграл Лигу чемпионов
Матч завершился со счетом 1:0. Фото: pixabay.com

Решающий матч завершился со счетом 1:0.

На стадионе «Драгау» 29 мая состоялся решающий матч Лиги чемпионов. На поле встретились «Челси» и «Манчестер Сити», чтобы выяснить, кто достоин звания победителя.

Единственный гол был забит Кай Хаверцом на 43-й минуте. Он же стал победным – больше ни одному футболисту не удалось удачно атаковать вороты соперника. Это уже второй трофей Лиги чемпионов для лондонцев, о чем пишет «Спорт-Экспресс». До этого «Челси» побеждал в 2012 году.

Напоминаем, что футболист Артем Дзюба, играющий за «Зенит», заявил, что победу должен одержать «Манчестер Сити». Он, как оказывается, был неправ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что гигантский флаг ЕВРО-2020 подняли в Санкт-Петербурге у стадиона «Зенита».

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