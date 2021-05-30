«Оторвал батарею»: пьяный петербуржец устроил потоп в доме на улице Морской Пехоты

&#171;Оторвал батарею&#187;: пьяный петербуржец устроил потоп в доме на улице Морской Пехоты
Фото: скриншот "Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербрг" "ВКонтакте"

Жители многоэтажного дома на улице Морской Пехоты заявили о массовом потопе. По их словам, виновником случившегося стал нетрезвый сосед.

Инцидент произошел в субботу, 29 мая, около 21:00 в доме №10. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Человек под сильным алкогольным опьянением оторвал батарею, вследствие чего затопил весь дом с 9 этажа до самого подъезда», — написал автор записи.

На опубликованном видео зафиксировано, что в некоторых квартирах натяжные потолки под весом воды просели на несколько метров.

По словам жильцов, к полуночи последствия ЧП устранены не были.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на севере Петербурга во время ливня затопило строительный магазин.

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