«Оторвал батарею»: пьяный петербуржец устроил потоп в доме на улице Морской Пехоты

Жители многоэтажного дома на улице Морской Пехоты заявили о массовом потопе. По их словам, виновником случившегося стал нетрезвый сосед.

Инцидент произошел в субботу, 29 мая, около 21:00 в доме №10. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Человек под сильным алкогольным опьянением оторвал батарею, вследствие чего затопил весь дом с 9 этажа до самого подъезда», — написал автор записи.

На опубликованном видео зафиксировано, что в некоторых квартирах натяжные потолки под весом воды просели на несколько метров.

По словам жильцов, к полуночи последствия ЧП устранены не были.

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