Водители застряли в пробке на КАД из-за «перевертыша»

Водители застряли в пробке на КАД из-за &#171;перевертыша&#187;
Машина перевернулась на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте"

На внешней стороне КАД в Петербурге автомобилисты заметили перевернутый автомобиль. Собирается пробка.

Дорожный инцидент случился утром в воскресенье, 30 мая, на 67-м км трассы. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Лежит перевернутая машина. Собирается пробка», — написал автор записи.

На видеозаписи зафиксировано, что «перевертыш» занял одну из полос, движение на участке затруднено.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяный водитель Range Rover едва не задавил отдыхающих на пляже в Петербурге.

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