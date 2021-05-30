Водители застряли в пробке на КАД из-за «перевертыша»

Машина перевернулась на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте"

Машина перевернулась на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте"

На внешней стороне КАД в Петербурге автомобилисты заметили перевернутый автомобиль. Собирается пробка.

Дорожный инцидент случился утром в воскресенье, 30 мая, на 67-м км трассы. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Лежит перевернутая машина. Собирается пробка», — написал автор записи.

На видеозаписи зафиксировано, что «перевертыш» занял одну из полос, движение на участке затруднено.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

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