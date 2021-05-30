Авиакомпания «Белавиа» отказалась летать в Крым

Авиакомпания «Белавиа» отказалась летать в Крым
Фото: pixabay

Белорусская авиакомпания «Белавиа» пока не планирует летать в Крым. Такое заявление сделал гендиректор перевозчика Игорь Чергинец.

По его словам, к рассмотрению вопроса в авиакомпании вернутся только при политическом признании Крыма как части России.

Чергинец отметил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что в данном случае еще есть и коммерческий момент. Он объяснил, что когда Крым принадлежал Украине, «Белавиа» туда летала с перерывами.

Напомним, власти сразу нескольких европейских стран запретили своим авиалиниям летать через воздушное пространство Белоруссии из-за инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, когда возобновится транспортное сообщение между Россией и Белоруссией.

авиаполеты белавиа крым


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге проходит V всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»: фоторепортаж ...
На Наличной иномарка снесла столб
Авиакомпания «Белавиа» отказалась летать в Крым
В Петербурге задержали наркосбытчика на Porsche
Стилист назвал главный тренд этого сезона
В Петербурге от коронавируса скончались еще 39 человек
В России положительный тест на коронавирус сдали еще 9 694 человека
Исследование: россияне назвали причины, по которым не хотят заводить детей