Авиакомпания «Белавиа» отказалась летать в Крым

Белорусская авиакомпания «Белавиа» пока не планирует летать в Крым. Такое заявление сделал гендиректор перевозчика Игорь Чергинец.

По его словам, к рассмотрению вопроса в авиакомпании вернутся только при политическом признании Крыма как части России.

Чергинец отметил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что в данном случае еще есть и коммерческий момент. Он объяснил, что когда Крым принадлежал Украине, «Белавиа» туда летала с перерывами.

Напомним, власти сразу нескольких европейских стран запретили своим авиалиниям летать через воздушное пространство Белоруссии из-за инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, когда возобновится транспортное сообщение между Россией и Белоруссией.