Песков объяснил перебои с перелетами европейских компаний в РФ

Песков заявил, что данная ситуация не является поводом для обострения отношений с ЕС. Фото: kremlin.ru

Песков заявил, что данная ситуация не является поводом для обострения отношений с ЕС. Фото: kremlin.ru

Отказ Москвы принять рейсы из Евросоюза, летящие в обход Белоруссии, вызваны техническими моментами по согласованию точек влета в воздушное пространство России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом стало известно в пятницу, 28 мая. По его словам, в настоящее время ведется работа по разрешению технической ситуации.

Как сообщил ТАСС, Песков подчеркнул, что в Кремле не видят повода для возникновения проблем в отношениях РФ и ЕС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия примет рейс Austrian Airlines из Вены в обход Белоруссии. При этом накануне рейс авиакомпании в обход Белоруссии был отменен.