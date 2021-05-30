В конце мая в Ленобласти ожидаются заморозки

В ночь на 31 мая в Ленинградской области ожидаются небольшие заморозки.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем 31 мая в регионе ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь.

В ночное время суток столбики термометров покажут +1…+6 градусов, местами ожидаются заморозки до -1…-2 градусов. Днем температура воздуха ожидается на уровне +13…+18 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций рассказали, что россиян уже в июне ожидает экстремальная жара.