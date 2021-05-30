Более 72 тысяч избирателей Ленобласти приняли участие в очном предварительном голосовании

Вице-губернатор по внутренней политике Ленобласти Анна Данилюк сообщила, что на 12:00 часов в очном предварительном голосовании приняли участие уже более 72 тысяч жителей региона.

Она отметила, что голосование на проходит с соблюдением эпидемиологических норм, сообщает Оnline47.

С утра 30 мая на счетных участках праймериз «Единой России» в Ленобласти идет процедура голосования.

Жители выбирают кандидатов на сентябрьские выборы в Госдуму и ЗакС. Процедура голосования проходит на 222 счетных участках региона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что политолог отмечает, что губернатор Александр Дрозденко действует без страхов, принимает своевременные решения, понимая необходимость тех или иных действий. Также Баширов оценил умения Дрозденко правильно использовать преимущество области, адекватно общаться с людьми.