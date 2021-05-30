После ДТП с фурой на трассе «Нева» один человек погиб

Кроме того, пострадали два человека. Фото: Pixabay

Кроме того, пострадали два человека. Фото: Pixabay

На трассе «Нева» произошло ДТП со смертельным исходом.

Авария с участием машины Iveco Stralis с полуприцепом и автомобиля ГАЗ произошла днем ранее около 12:50, сообщили в Главном Управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, водитель фуры на 620-м километре трассы врезался в стоящий ГАЗ, водитель которого скончался на месте происшествия. Двое пассажиров припаркованной машины в состоянии средней тяжести попали в больницу. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 27 мая в Красносельском районе Петербурга, на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина произошло серьезное ДТП: автобус влетел в столб, «забравшись» на три метра над землей.