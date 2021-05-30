Более 113 тысяч избирателей Ленобласти приняли участие в предварительном голосовании

Более 113 тысяч избирателей Ленобласти приняли участие в предварительном голосовании
Процедура голосования проходит на 222 счетных участках региона. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Жители Ленобласти выбирают кандидатов на сентябрьские выборы в Государственную думу и региональный ЗакС.

Явка на 15:00 часов на счетных участках праймериз «Единой России» – 113 341 человек, что составляет 8,27% от числа избирателей, сообщает Online47.

Общее количество кандидатов в предварительном голосовании претендующих в Законодательное собрание Ленобласти – 184 человека. Еще 29 кандидатов участвуют в предварительном голосовании в Госдуму РФ.

Процедура голосования проходит на 222 счетных участках региона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что политолог отмечает, что губернатор Александр Дрозденко действует без страхов, принимает своевременные решения, понимая необходимость тех или иных действий. Также Баширов оценил умения Дрозденко правильно использовать преимущество области, адекватно общаться с людьми.

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