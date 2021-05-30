В Испании женщине дали шесть лет тюрьмы за использование пиратской Windows

Это первый случай такого рода в Испании. Фото: pixabay

Это первый случай такого рода в Испании. Фото: pixabay

6 лет тюрьмы, штраф и выплаты в пользу Microsoft получила жительница Испании.

На двух из восьми компьютеров в офисе бизнес-леди были установлены пиратские версии Windows и приложений Office, сообщает Gizchina.

Факт использования пиратского ПО компании Microsoft был обнаружен четыре года назад. Итальянка два раза обжаловала решение суда.

Верховный суд Испании приговорил женщину к шести годам тюрьмы, штрафу в 3600 евро и выплатам в пользу Microsoft

Это первый случай такого рода в Испании. До этого в суде рассматривали лишь случаи пиратства фильмов или аудиозаписей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Microsoft основательно изменит дизайн системы Windows. Компания Microsoft планирует изменить дизайн операционной системы Windows. К этому вопросу разработчики решили подойти основательно.