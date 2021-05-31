«Почта России» станет холдингом из более чем 10 компаний

«Почта России» станет холдингом из более чем 10 компаний
Также «Почта России» уверена, что могла бы привлекать акционеров. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Стратегия «Почты России» на ближайшие 10 лет предполагает переход к холдинговой модели. В него войдут более десяти компаний. Так можно повысить эффективность управления и привлечь инвестиции.

Из-за перехода на такой формат управление организацией стало бы более эффективным, дало бы возможность дочерним компаниям получать инвесторов и партнеров, а также быстрее делать новые продукты и выводить их на рынок, сообщает РБК.

Также «Почта России» уверена, что могла бы привлекать акционеров, чтобы иметь у себя частный капитал, сохраняя при этом контроль со стороны государства, но пока с государством такой договоренности нет. Также гендиректор компании отметил, что если бы «Почта России» решила разместить свой пакет акций на бирже, желающих было бы много.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Почта России» доставила петербурженке соль вместо обещанной оленины от родителей.

новый формат планы почта россии холдинг


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Почта России» станет холдингом из более чем 10 компаний
Будущее МКС обсудят на форуме GLEX в Петербурге
В Египте выявили семь случаев «черной плесени»
Уникальные автомобили будут представлены в Петербурге в рамах ПМЭФ
Эрмитаж открыл новую постоянную экспозицию с европейской живописью ...
В Испании женщине дали шесть лет тюрьмы за использование пиратской Windows
Делегация США станет самой крупной из иностранных на ПМЭФ-2021
Ларек с шавермой на 2-й Советской потушили