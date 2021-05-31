«Почта России» станет холдингом из более чем 10 компаний

Стратегия «Почты России» на ближайшие 10 лет предполагает переход к холдинговой модели. В него войдут более десяти компаний. Так можно повысить эффективность управления и привлечь инвестиции.

Из-за перехода на такой формат управление организацией стало бы более эффективным, дало бы возможность дочерним компаниям получать инвесторов и партнеров, а также быстрее делать новые продукты и выводить их на рынок, сообщает РБК.

Также «Почта России» уверена, что могла бы привлекать акционеров, чтобы иметь у себя частный капитал, сохраняя при этом контроль со стороны государства, но пока с государством такой договоренности нет. Также гендиректор компании отметил, что если бы «Почта России» решила разместить свой пакет акций на бирже, желающих было бы много.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Почта России» доставила петербурженке соль вместо обещанной оленины от родителей.