Недовольный автомобилист кинул пешехода на газон на Хошимина

В Выборгском районе Петербурга прохожие стали свидетелями потасовки на автостоянке. Конфликт произошел между автомобилистом и пешеходом.
Об этом стало известно вечером воскресенья, 30 мая. Кадрами произошедшего очевидцы поделились в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
У торгового центра «Народный» по улице Хошимина в Петербурге отношения выясняли водитель «Фольксвагена» и пешеход. Автомобилист бросил молодого человека на газон.
«Парень как будто пытался перекрыть проезд машине, а водитель его за это кинул на газон», — написал пользователь.
Причины конфликта неизвестны.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что девушка бросалась под колеса машин на Невском. Очевидцы предположили, что горожанка могла пойти на это ради ролика в Tik-Tok.