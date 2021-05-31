Недовольный автомобилист кинул пешехода на газон на Хошимина

Водители начали толкаться на парковке. Фото: скрин "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Водители начали толкаться на парковке. Фото: скрин "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Выборгском районе Петербурга прохожие стали свидетелями потасовки на автостоянке. Конфликт произошел между автомобилистом и пешеходом.

Об этом стало известно вечером воскресенья, 30 мая. Кадрами произошедшего очевидцы поделились в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

У торгового центра «Народный» по улице Хошимина в Петербурге отношения выясняли водитель «Фольксвагена» и пешеход. Автомобилист бросил молодого человека на газон.

«Парень как будто пытался перекрыть проезд машине, а водитель его за это кинул на газон», — написал пользователь.

Причины конфликта неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что девушка бросалась под колеса машин на Невском. Очевидцы предположили, что горожанка могла пойти на это ради ролика в Tik-Tok.