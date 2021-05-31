Елизавета Боярская показала абсолютно лысую Чулпан Хаматову

Российская актриса Елизавета Боярская выложила совместную фотографию с Чулпан Хаматовой. Актриса предстала перед подписчиками лысой.

Новый пост Боярская опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Кроме Хаматовой и Боярской на фото актриса Марианна Шульц.

Звезды сфотографировались в гримерке. Хаматова изменила свой образ из-за роли. В комментариях под постом пользователи признались, что их удивил и одновременно восхитил снимок.

«Сначала напугал вид Чулпан! А потом поняла, что ей все идет», — написал подписчик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Елизавета Боярская раскрыла, что она считает «бесценным удовольствием».