Боярская раскрыла, что она считает «бесценным удовольствием»

Боярская раскрыла, что она считает &#171;бесценным удовольствием&#187;
Елизавета Боярская. Фото: instagram.com/lizavetabo

Актриса Елизавета Боярская рассказала поклонникам о семейном счастье с мужем и двумя сыновьями.

Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Недавно семья отметила день рождения Гриши, которому исполнилось 2 года. Боярская призналась, что время со вторым ребенком несется намного быстрее, чем она думала. И добавила, что им с мужем Максимом Матвеевым все равно удается насладиться каждым моментом.

«Любимая работа, — радость, а быть дома с нашими двумя обожаемыми пацанами, — бесценное удовольствие!» — написала Боярская.

В комментариях пользователи осыпали звездную маму поздравлениями и комплиментами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Боярская назвала домохозяек героинями, ведь им приходится каждый день выполнять много работы по дому.

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