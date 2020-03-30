Боярская потихоньку сходит с ума из-за коронавируса

Она назвала домохозяек героинями, ведь им приходится каждый день выполнять много работы по дому.

Об этом стало известно 30 марта. Обо всем актриса Елизавета Боярская рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она заявила, что уже десять дней находится на самоизоляции и у нее потихоньку «едет крыша». Артистка признается, что хотела бы поделиться последними новостями, но у нее ни на что не хватает времени. Она занята учебной, стиркой, уборкой и прочей рутиной.

«Кормежки, мойки, стирки, глажки, дети, игры, учеба. И вот что скажу, всем домохозяйкам респект и восторг! Героини!»

— отметила Боярская.

Напоминаем, что сразу в нескольких городах России ввели режим самоизоляции – гражданам запрещено выходить из дома без острой необходимости.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Боярского снова уличили в нарушении правил парковки. Актер живет недалеко от места, где был припаркован его автомобиль. Очевидцы предположили, что машина в таком положении простояла всю ночь.