Боярского снова уличили в нарушении правил парковки

Автомобиль, принадлежащий актеру театра и кино Михаилу Боярскому, очевидцы снова заметили припаркованным в неположенном месте. На этот раз уже известный горожанам черный Mercedes увидели на 2-м Зимнем мосту, причём два колёса с правой стороны, переднее и заднее, оказались на тротуаре, сообщает 78.ru.

Актер живет недалеко от места, где был припаркован его автомобиль. Очевидцы предположили, что машина в таком положении простояла всю ночь.

Ранее Михаила Боярского оштрафовали за парковку на встречной полосе на Невском проспекте. За парковку в неположенном месте в отношении водителя составили сразу два административных протокола и выписали штрафы в размере пяти и трёх тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Мушкетер» припарковался на встречной полосе. Очевидец ждал зеленого сигнала светофора, когда увидел Mercedes, который выехал с Большой Конюшенной. Водитель будто бы намеревался развернуться, однако не завершил маневр и просто оставил автомобиль на встречной полосе.